'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a la Base Naval del Callao: así fue el operativo policial

Bajo un amplio resguardo policial, con chaleco antibalas y a bordo del ‘Cazador 2’, Jhonsson Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue trasladado a la Base Naval del Callao. Allí cumplirá 36 meses de prisión preventiva por el caso del secuestro del empresario Jenss Lara en Trujillo.

MOMENTOS PREVIOS A SU RECLUSIÓN

Desde tempranas horas del martes 22 de septiembre, el detenido fue trasladado en el vehículo blindado de fabricación canadiense desde la Prefectura de Lima hasta Medicina Legal, donde fue sometido a diversas evaluaciones de salud.

Tras varias horas de espera, alrededor de las 9:00 p. m., el ‘Cazador 2’ partió de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), donde se encontraba ‘Jhonsson Pulpo’, rumbo a la Base Naval del Callao. En ese establecimiento también se encuentra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Cabe mencionar que Jhonsson Cruz Torres no fue el único capturado en Bolivia semanas atrás. Junto con él fue detenido Gabriel Mendocilla, quien deberá cumplir 36 meses de prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas. ¿Será el fin de ‘Los Pulpos’?