Exigen justicia a once meses del asesinato de menor de 16 años: acusado saldría en libertad

​A once meses del asesinato de una adolescente de 16 años en el distrito de Villa El Salvador, la madre de Laurys Chirinos exige justicia tras conocerse una resolución que permitiría afrontar el proceso en libertad al presunto asesino de su menor hija.

En diálogo con Buenos Días Perú, la madre de Laurys manifestó su profunda indignación con la Sala de Apelaciones de Villa María del Triunfo, señalando que existen indicios suficientes y pruebas contundentes, como quemaduras en el cuerpo del acusado similares a las de la víctima, que lo vincularían con el homicidio.

Cuestiona resultados y llamado a jueces

Asimismo, cuestionó los resultados de las evaluaciones psicológicas practicadas al sujeto, las cuales arrojarían rasgos narcisistas, elementos que habrían sido desestimados pese a la gravedad del caso.

​"Me dirijo a los jueces, que fue injusto que soltaron a un asesino, le dieron libertad a un asesino. La justicia está para hacer justicia, no para ayudar a los asesinos, no para darle libertad a un asesino. No estaríamos aquí si la fiscalía hubiera hecho sus diligencias competentes y si hubiera sido competente en todo esto", dijo a Panamericana Televisión.

​Temor por seguridad de familia y pedido de garantías

​Ante la libertad del sujeto, alertó sobre el riesgo que enfrenta su familia por temor de que el investigado pueda atentar contra sus otros hijos. "Ahora corro peligro yo, corren peligro mis hijos, temo por mi vida. Temo que este sujeto, ahora en libertad, venga a buscarme... Ya me mató una hija, ya no tuvo pudor para matarla", dijo.

​Finalmente, la madre enfatizó que su único propósito es lograr que el caso no quede impune. "Yo sé que dicen por ser venezolana, pero un asesinato no tiene nacionalidad. Pido justicia, yo no estoy haciendo algo fuera de lo común; estoy pidiendo justicia, me estoy yendo por como se debe. Hoy quiero y pido por favor que se haga justicia para Laurys", puntualizó.