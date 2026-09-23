Callao: madre denuncia agresión de escolar acusada de hacer bullying a su hija

Los alumnos de diversos colegios están perdiendo el control. Una madre de familia denunció que ella y su hija fueron agredidas por una escolar fuera del colegio policial Juan Linares Rojas del Callao.

La madre de familia conversó con Buenos Días Perú y relató que cuando iba a dejar a su hijo al colegio, en el momento que hablaba con su abogada, se le acercó la madre de la menor que habría agredido anteriormente a su hija para increparla y luego empezó a agredirla, unos momentos después apareció la hija de esta señora y también la atacó.

ACUSA AL COLEGIO DE NO APLICAR LAS REGLAS A TODOS POR IGUAL

Relató que cuando su menor hija se percata que estaban agrediéndola fue a defenderla y en ese momento la otra escolar empezó a golpear a su hija mientras le gritaba “ahora sí te mato”, pese a que el colegio le había dicho que su hija iba a estar segura, luego de que fue víctima de bullying de esta última menor.

Comentó que las autoridades del colegio le aseguraron que no le ocurriría nada a su hija, pues ya había denuncias anteriores por acoso contra la menor: “Ya había denuncias anteriores, una conciliación [que tuvimos] con la madre de la menor. Sin embargo, lo único que hicieron en el colegio fue enviarlas a clases virtuales, pero luego las regresaron al colegio”, manifestó la madre indignada. “Veo como el colegio se confabuló con todo lo que pasó. Allí les obligan [a los alumnos] a cortarse las uñas hasta que no se vea la parte blanca, pero la agresora tiene las uñas largas”, señaló y dijo que tanto ella como su hija tiene arañones.

NO RECIBIERON SU DENUNCIA

La madre de familia relató que cuando fueron a la comisaría para sentar la denuncia lo pasaron como agresión mutua, pese a que ella y su hija estaban ensangrentadas y la otra madre de familia le mordió el dedo varias veces hasta dejarla herida, esto afecta su trabajo porque la mujer es manicurista. Por otro lado, aseguró que la policía no quiso aceptar la denuncia contra la abuela que también las golpeó.

En tanto, la madre de familia dijo que sí aceptaron la denuncia de la otra parte por “hechos que ni siquiera existen”, pues acusaron que ella y su esposo las agredieron, pero su pareja está en el extranjero: “Ahora tenemos que enfrentar esta situación en la prefectura. La justicia en este país se da al que tiene más vara y más dinero”, manifestó la madre indignada.