Edward López sobre caso en el Liceo Naval: “De ninguna manera ha sido una travesura”

Tras conocerse un presunto caso de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, el contralmirante Edward López Cazorla, presidente del Centro de Estudios Geopolíticos y Seguridad Nacional, se pronunció sobre lo ocurrido en el plantel.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, López Cazorla lamentó los hechos denunciados y explicó cuál es el papel de la Marina de Guerra del Perú en los liceos navales.

“Los liceos navales pertenecen a un sistema educativo. La Marina de Guerra, como otras instituciones armadas, tiene sus centros educativos, pero estos se rigen por las normas del Ministerio de Educación (Minedu) (…) En Lima y en diversas ciudades del país [tenemos liceos], lo cual obedece a una necesidad institucional (…) Se facilita la educación bajo las normas del Ministerio de Educación; no están sujetos a un régimen militar”, comentó.

CUESTIONA QUE SE CALIFIQUEN LOS HECHOS COMO UNA “TRAVESURA”

Consultado sobre los comentarios de los padres de los estudiantes implicados, López Cazorla rechazó que lo denunciado sea considerado una travesura. “De ninguna manera ha sido una travesura. Debemos condenar y lamentar este hecho, y solidarizarnos con la víctima”, afirmó.