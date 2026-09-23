¡Inició la primavera! Limeños disfrutan del sol y el mar en la playa Los Yuyos

Hoy la capital amaneció con el cielo despejado y un clima más cálido que en día anteriores donde predominaron los días nublados. Para muchos, este ambiente es un buen inicio de la primavera que comenzó de manera oficial el martes 22 a las 19:05 horas, según el Senamhi.

Según el pronóstico, se prevé que en la costa la temperatura llegue a los 29 o 30 grados mientras avance el día, con la sensación de un clima más seco, soleado y que iría aumentando también mientras avancen los días. Según informó Senamhi, algunos distritos podrían alcanzar los 33 grados a fines del año.

Por esta situación, se recomienda a los ciudadanos estar prevenidos de la alta radiación solar, y se aconseja usar protector solar, gorros de ala ancha, lentes oscuros con protección UV y evitar la larga exposición solar.

VECINOS ACUDEN A LAS PLAYAS

En la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, varias personas han llegado desde temprano para disfrutar del sol, el calor y las playas ante el cambio de temperatura por el inicio de la primavera. Algunas personas disfrutan del mar, otros prefieren hacer deporte, mientras se ven familias y a personas que van solas para simplemente relajarse del ruido de la ciudad.