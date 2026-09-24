Joven es víctima de brutal golpiza en Comas: agresión quedó registrada en video

En las imágenes se observa cómo el joven permanece tendido en el suelo mientras recibe múltiples golpes. Durante el ataque también se habría registrado un disparo.

Un violento ataque contra un joven de 33 años se registró en el distrito de Comas, donde un grupo de sujetos lo golpeó reiteradamente en el rostro mientras se encontraba tendido en el suelo e intentaba defenderse.

La agresión fue registrada en video por los propios atacantes y posteriormente difundida en redes sociales. Según las primeras investigaciones, los presuntos agresores serían integrantes de una barra vinculada al club Alianza Lima. Las autoridades continúan realizando las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

LO ATACARON EN UN PARQUE

La víctima se encontraba caminando por un parque de la zona cuando habría sido identificada por estos sujetos, quienes iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras hasta alcanzarlo y propinarle la agresión.

Asimismo, el video del ataque habría sido publicado en una página denominada “Alianza Lima”, donde se observa parte de la agresión. Según las imágenes, durante el hecho también se habría registrado un disparo, aparentemente realizado para intimidar y retener a la víctima.

SERÍAN MENORES DE EDAD

Por otro lado, los familiares de la víctima señalaron que la mayoría de los presuntos agresores serían menores de edad. Asimismo, indicaron que estos ya se encontrarían detenidos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar las causas del ataque.