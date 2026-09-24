Empresario es secuestrado en Los Olivos: reportan movimientos en su cuenta bancaria

Hasta el momento se desconoce su paradero, pero se sabe que los delincuentes están realizando transferencias bancarias desde su cuenta. Según el relato de los familiares, el secuestro se realizó en la puerta de uno de los locales de este empresario que se dedica a la elaboración y distribución de insumos para panadería y pastelería.

FAMILIA SEÑALA A UNA MUJER COMO PRESUNTA AUTORA DEL CRIMEN

Mientras la víctima caminaba por la calle rumbo a su negocio ubicados en Los Olivos, acompañado de uno de sus trabajadores, apareció un vehículo negro de donde tres sujetos vestidos de negro y armados atacaron al empresario panadero. Según la familia, se tratarían de extranjeros que lo forzaron a ingresar a la unidad donde había una mujer, a quien señalan como la líder del secuestro.

La cámara de seguridad registró cuando la víctima, que iba junto a un trabajador camino a la puerta del negocio, fue saludado profusamente por una persona que incluso le habría dicho algunas palabras, pero ningún familiar conoce a esa persona. Además, está el detalle que cuando esta persona abraza a la víctima aparece el auto color negro.

NO HAY LLAMADAS EXIGIENDO DINERO POR EL RESCATE

Por otro lado, la policía plantea que se trataba de un reglaje, pues hay imágenes de cámaras de vigilancia de este vehículo circulando la zona. La familia indicó que en 20 años que el empresario realiza su negocio nunca recibieron amenazas y hasta el momento no han recibido llamadas exigiendo algún monto de dinero para su rescate.

Los familiares señalaron que antes del secuestro la víctima estaba inusualmente callada, por lo que presumen que el empresario estuvo recibiendo amenazas y no quiso decirlo por temor a que se preocuparan. Cabe destacar que el negocio está ubicado en una zona enrejada, pero cuando ocurrió el secuestro las rejas estaba abiertas.

Finalmente, se sabe que los delincuentes están realizando transferencias bancarias de grandes sumas de dinero a nombre de una mujer; la policía ya tendría conocimiento de hacia dónde se esta dirigiendo estas transacciones bancarias.