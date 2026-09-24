Los Olivos: madre denuncia que su hija fue agredida dentro de un salón de clases

Una madre de familia denunció un presunto caso de agresión contra su menor hija dentro del aula del colegio Mariscal Toribio, ubicado en el distrito de Los Olivos.

Según el testimonio de la menor, la agresión habría comenzado cuando otra estudiante la atacó, mientras posteriormente se habrían sumado más personas al hecho. La situación ocurrió luego de que la menor fuera intervenida por las autoridades del colegio.

Asimismo, la madre señaló que su hija continúa afectada por lo ocurrido, especialmente porque, según su versión, las imágenes de la agresión habrían sido difundidas en redes sociales. “Lo que me refiere es que las imágenes se habrían subido a redes, mi hija estaba mal, hasta el día de hoy está mal”, indicó.

NIÑA QUEDÓ AFECTADA

La madre de familia indicó que puso la denuncia respectiva pero lamentablemente no ha recibido el apoyo necesario por parte de la institución. “Yo como madre he denunciado, estoy preocupada, he hecho las investigaciones y he logrado conseguir los videos de la agresión de mi hija”, manifestó.

Por otro lado, la madre señaló que esta situación no sería un hecho aislado, pues, según su versión, las agresiones habrían comenzado con insultos y hostigamiento por parte de algunas estudiantes, hasta desencadenar posteriormente en el ataque contra la menor.