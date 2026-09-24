Pareja es víctima de violento asalto en SJM: cámaras de seguridad captaron el ataque

La delincuencia continúa afectando diversas zonas de Lima, entre ellas el distrito de San Juan de Miraflores, donde este tipo de hechos viene siendo monitoreado por los equipos de vigilancia de la comuna.

Asimismo, un reciente robo ocurrido durante la madrugada contra una pareja fue registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes les arrebatan sus pertenencias. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Miguel Grau.

DELINCUENTES FUERON DETENIDOS

El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Jorge Novoa, indicó que el sistema de videovigilancia permite registrar y reportar de manera más precisa los casos de criminalidad, además de alertar oportunamente a las autoridades para que puedan brindar la atención correspondiente. “El vigilante de la cámara observa el hecho delictuoso e inmediatamente pone en alerta a las unidades de serenazgo”, indicó.

Las autoridades, con apoyo del material registrado por las cámaras de videovigilancia, lograron identificar a los presuntos delincuentes, quienes se encontraban escondidos debajo de unos vehículos. Finalmente, con el apoyo de la Policía Nacional, se logró concretar su detención.

VÍCTIMAS TERMINARON HERIDAS

Por otro lado, las víctimas fueron atendidas rápidamente, ya que, producto del robo, resultaron heridas tras ser agredidas con un arma punzocortante por parte de los presuntos delincuentes.