SJM: joven es arrollado por una camioneta que pertenecería a la Policía Nacional

Cámaras de seguridad registraron el momento que un vehículo, que sería de la Policía Nacional, arrolló a un joven que caminaba tranquilamente. Ahora la víctima se encuentra hospitalizada porque recibió un fuerte golpe en la cabeza y se le realizan diversos exámenes.

El accidente ocurrió dentro de un condominio que se encuentra en los límites de los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores, el cual tiene diferentes calles y bloques donde puede circular cualquier vehículo.

ASÍ OCURRIÓ EL ACCIDENTE

En las imágenes se ve una camioneta movilizándose por una calle que tiene bloques de concreto amarillo en los bordes. En tanto, la victima caminaba al lado de la vía mientras observaba su celular y no se percató cuando detrás venía la unidad a unos 33 kilómetros por hora. En ese momento, el vehículo hace un zigzag y termina impactando contra el joven que se golpeó en uno de los bloques de concreto.

Sin embargo, lo más indignante es que el vehículo no se detuvo y siguió su camino, pero los vecinos alertaron a personal de seguridad de las dos puertas del condominio, de manera que cuando la camioneta intentaba salir el personal impidió su salida, logrando que las autoridades intervengan esta unidad.

SUPERARON DOSAJE ETÍLICO PERMITIDO

El hermano de la víctima señaló que había tres personas en el vehículo que serían policías e iban vestidos de civil, y que fueron trasladados a la comisaría de Sagitario. Ellos se trasladaban en una camioneta de placa EAJ 686, la que pertenecería al Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Según el familiar, estas personas pasaron por dosaje etílico y habrían resultado con 1.5.