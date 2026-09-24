Caso Liceo Naval: ¿qué responsabilidad tendrían los adultos que estuvieron con los alumnos?

A más de una semana de haberse denunciado un presunto caso de agresión sexual que involucra a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, seis de los adolescentes implicados en los hechos permanecen internados preventivamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

En las últimas horas, se conoció la identidad de personas adultas que habrían estado presentes durante los hechos. Ante ello, el abogado penalista Julio Rodríguez explicó en Buenos Días Perú cuál podría ser su situación legal en caso se determine que tenían responsabilidad sobre los menores y permitieron que ocurrieran los hechos.

“Si se establece que los adultos responsables de los menores dejaron suceder los hechos, la situación es dramática para ellos. Si esto es así, en derecho penal se le conoce comisión por omisión y les van a corresponder exactamente la pena como agresores sexuales, es decir, como adultos 26 años de prisión de la libertad”, comentó.

¿LA MARINA TIENE RESPONSABILIDAD?

Al tratarse de un centro educativo administrado por la Marina de Guerra del Perú, Rodríguez sostuvo que podría existir una responsabilidad indirecta de la institución. Asimismo, señaló que, de establecerse una responsabilidad patrimonial, el colegio podría tener que asumir determinados gastos derivados de los daños ocasionados.

“Obviamente que tiene (responsabilidad), no directamente, sino indirectamente, porque ellos son los que manejan la institución hasta ese momento. En derecho penal, la institución educativa terminaría siendo los responsables patrimoniales (…) El menor va a necesitar terapia, si no pueden ser sufragadas por los padres de los responsables, el colegio tendrá que asumir (los gastos) por los daños ocasionados”, manifestó.