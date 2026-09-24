Bullying en las aulas: APAFAS exige acciones ante constantes casos de agresión escolar

Padres de familia y profesores mantienen posiciones distintas sobre las responsabilidades que existen frente a esta problemática. Asimismo, desde la Asociación de Padres de Familia, existe preocupación por los constantes casos de bullying, acoso y maltrato que se registran en las instituciones educativas.

La coordinadora de APAFAS, Bethy Casanova, cuestionó que, durante las horas que los menores permanecen en los colegios, la responsabilidad de su cuidado también recaiga en docentes, auxiliares y directores. “Nosotros, como coordinadora de APAFAS, nos hemos alarmado demasiado, lamentablemente, muy preocupados, esperando acciones del Ministerio de Educación”, señaló..

PADEES Y DOCENTES CUESTIONAN LAS RESPONSABILIDADES

La representante de los padres de familia sostuvo que los casos de bullying no pueden atribuirse únicamente a la responsabilidad de los padres. “También tiene mucho que ver el actuar de los docentes, auxiliares, directores de las instituciones. Bajo su supervisión ocurre este tipo de cosas”, manifestó.

Según los docentes, incluso una llamada de atención puede ser interpretada como maltrato, mientras que algunos profesores enfrentan procesos administrativos tras denuncias presentadas por padres de familia. “Se le llama la atención a los estudiantes y ya piensan que uno se les está maltratando. Solamente se les está indicando que se lo corrija”, señaló Hannover Vela, decano regional de profesores de Lima Metropolitana.

DEBATE POR SANCIONES

La posibilidad de separar de una institución educativa a estudiantes involucrados en actos de bullying también genera cuestionamientos entre los padres de familia. Desde APAFAS señalaron que no respaldan una medida de separación como única respuesta y plantearon la necesidad de conocer qué mecanismos de apoyo recibirían tanto los estudiantes como los docentes involucrados.

“¿Dónde está el aporte? ¿Dónde está la ayuda? ¿Cuál es la situación del profesor dentro de las aulas? Ahorita están entre la espada y la pared”, manifestó Casanova.