Los Olivos: túnel se convierte en un punto peligroso tras ser tomado por delincuentes

La falta de iluminación y la poca visibilidad generan preocupación entre los vecinos que transitan por este paso ubicado cerca del paradero Caseta.

Un hecho de suma preocupación se registra en el distrito de Los Olivos, exactamente en el paradero Caseta, cerca de la Panamericana Norte, donde un túnel que cruza por debajo de esta vía se habría convertido en una zona frecuentada por delincuentes.

Esta ruta de paso, ubicada a la altura de la avenida Alfredo Mendiola, presenta una estructura muy angosta y poca iluminación, condiciones que incrementan el riesgo para las personas que transitan por el lugar, tanto en vehículos como a pie.

SOLO PASAN MOTOTAXIS Y MOTOCICLETAS

En lo que respecta al tránsito vehicular, las dimensiones del túnel permiten principalmente el paso de mototaxis y motocicletas, cuyos conductores utilizan esta vía como una alternativa para evitar circular por la Panamericana Norte y reducir el tiempo de desplazamiento ante la congestión vehicular.

Asimismo, las condiciones del lugar también resultan desfavorables. A pocos metros del túnel se observa una zona acumulada de desmonte y residuos, que incluso llega a obstaculizar parcialmente el paso y dificulta el tránsito por esta vía.

VECINOS DENUNCIAN

Por otro lado, ante estas condiciones, los vecinos de la zona denuncian que la escasa iluminación y visibilidad habrían permitido que delincuentes utilicen el lugar para cometer robos y como una posible ruta de escape tras perpetrar hechos delictivos.