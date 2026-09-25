Tras cancelación del concierto de Robbie Williams: fanáticos esperan reprogramación

Tras la cancelación del concierto del cantante británico Robbie Williams, programado para el 24 de septiembre, aproximadamente 30 mil personas se quedaron con sus entradas en mano debido a la suspensión del evento y la clausura del recinto Arena 1, ubicado en el distrito de San Miguel.

El concierto en Lima tenía programadas dos fechas oficiales. Durante la primera presentación, el cierre del puente peatonal que permite el acceso de los asistentes al recinto generó complicaciones, obligando a algunos espectadores a desplazarse por los acantilados de la Costa Verde para llegar al lugar.

SE ESPERA REPROGRAMACIÓN

Asimismo, luego de esta situación y de que las autoridades dispusieran la clausura del recinto, la segunda presentación del cantante también fue suspendida. Ante ello, se espera que la organización del evento pueda concretar una nueva fecha para la presentación del artista.

Por otro lado, en los exteriores de Arena 1, personal autorizado se acercó al lugar para realizar el retiro de la infraestructura instalada.