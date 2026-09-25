Tres accidentes marcaron la madrugada limeña: una persona falleció y dos resultaron heridas

Una serie de accidentes se reportaron durante la madrugada en la capital. El primero se registró en la cuadra 11 del jirón Jorge Chávez, distrito de Breña, donde un conductor provocó un múltiple choque.

Un joven que conducía un auto gris se desvió del caminó y chocó contra un vehículo rojo que recién se había estacionado, en el interior aún se encontraba el conductor que terminó herido. Este choque provocó que el auto rojo terminara impactando con otros dos vehículos que estaban estacionados en esa misma zona: una moto y otro auto. La persona herida tuvo que ser trasladada hacia el hospital.

AUTO SE VUELCA Y CICLISTA FALLECE

En San Juan de Miraflores también se reportó un accidente vehicular. Un auto dio vueltas de campana y chocó contra un árbol. Afortunadamente, el chofer resultó casi ileso, los bomberos que llegaron al lugar auxiliaron a la víctima y lo trasladaron a una clínica cercana, pero se presentaron severos daños materiales.

En el Cercado de Lima, avenida Alfonso Ugarte cerca de la plaza Unión, un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler. Se desconoce aún si el accidente fue por imprudencia de alguno de los conductores.