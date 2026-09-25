Policía captura a ocho presuntos implicados en tres secuestros registrados en menos de 48 horas

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de ocho ciudadanos de nacionalidad venezolana presuntamente vinculados con tres secuestros registrados en Lima durante los últimos días. Según las autoridades, los casos ocurrieron en San Juan de Lurigancho, Los Olivos y el sur de la capital, y presentarían características similares en su ejecución.

El coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, explicó que los agentes desplegaron diversos equipos de investigación para ubicar a las víctimas y determinar la ruta seguida por los presuntos secuestradores.

Uno de los casos terminó con el rescate de una víctima en un club campestre del sur de Lima, donde habría permanecido retenida en un ambiente acondicionado como lugar de cautiverio.

PNP RESCATA A VÍCTIMA Y CAPTURA A PRESUNTOS IMPLICADOS

Uno de los casos corresponde a un operario de una empresa distribuidora de gas, identificado como Gas. La Policía ubicó el lugar donde permanecía retenido y realizó una intervención en un club campestre del sur de Lima. Según el coronel Carpio, la víctima fue encontrada golpeada, maniatada y cubierta con una frazada sobre un sofá, mientras dos ciudadanos venezolanos presuntamente se encontraban custodiándola.

Durante el registro del lugar, los agentes encontraron un arma de fuego que, según la investigación policial, presentaría características similares a la utilizada en las grabaciones enviadas por los secuestradores a los familiares de la víctima. Cinco personas de nacionalidad venezolana fueron capturadas durante el operativo y quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

SECUESTROS TENDRÍAN CARACTERÍSTICAS SIMILARES

El primer caso habría ocurrido el 22 de septiembre, cuando un operario minero salió de su vivienda en San Juan de Lurigancho para encontrarse con una mujer. Según las imágenes revisadas por la Policía, tres sujetos armados y encapuchados descendieron de un vehículo, redujeron al hombre y lo obligaron a ingresar al automóvil. En el caso registrado en Los Olivos, tres presuntos implicados también fueron capturados horas después del secuestro.