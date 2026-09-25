SMP: hombre acuchilla a ex conviviente de su pareja tras pelea

Más de 20 policías de rescate se movilizaron hasta el distrito de San Martín de Porres, donde un hombre amenazaba con lanzarse desde el último piso de una casa de cuatro pisos, afortunadamente, tras cuatro horas de intentos, los agentes de seguridad lograron ponerlo en buen recaudo.

Según los vecinos, antes de este incidente, este hombre habría atacado con un cuchillo al padre de los hijos de su pareja, dejándolo malherido. De acuerdo al testimonio de uno de los vecinos, “al parecer, le encontró conversaciones con la expareja. Estaba despechado, parecía que estaba borracho, y por eso se subió al último piso”, comentó.

El hecho ocurrió frente a los menores que entraron en pánico y empezaron a gritar al igual que su madre, lo que alertó a los vecinos que llamaron a la policía. Fue entonces que el presunto agresor amenazó con lanzarse de lo alto de la casa.

DESAMOR Y VIOLENCIA

Según se conoció más adelante, el agresor había intentado hablar con la mujer en su vivienda para retomar su relación, pero ella rechazó esa intención. Al no sentirse segura por actitudes extrañas que mostraba su expareja, llamó al padre de las niñas para pedirle ayuda y que converse con este hombre que estaba molesto por su rechazo. Lo que no esperaban es que el hombre enfurecido sacara un cuchillo e iniciara una pelea.