Familia de universitaria asesinada en San Juan de Lurigancho denuncia falta de apoyo policial y pide capturar al presunto criminal

Los deudos señalan que el caso lleva tres días sin resultados y cuestionan la atención recibida por parte de algunos agentes policiales durante sus pedidos de información.

Una joven universitaria de 20 años, estudiante de Psicología, fue asesinada por sujetos que habrían intentado robarle su celular. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La familia de la víctima pudo conocer el momento preciso del ataque gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Asimismo, denunciaron un presunto poco apoyo por parte del personal policial para atender el caso, que ya lleva tres días, mientras los responsables aún no han sido ubicados.

Asimismo, la familia denunció que el comandante de la Dirincri de Canto Rey habría respondido de manera inapropiada ante sus pedidos de atención, indicándoles que no lo molestaran y mostrando, según los familiares, una actitud de desinterés frente al caso. “Cuando lo llamé a las 9:45, me dijo: porfavor señorita dejeme dormir”, indicó.

DENUNCIAN POCO APOYO POLICIAL

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, un familiar de la víctima señaló que habría logrado identificar al presunto autor del crimen. “En la cámara se ve la cara de la persona, hasta con la zapatilla se puede reconocer a la persona”, manifestó.

Además, señaló que, al comunicarse con los agentes policiales para solicitar información sobre el caso, recibió una respuesta que calificó como despectiva por parte de uno de ellos. “Me dijeron porque llaman tanto a la prensa”, expresó.

IDENTIDAD DEL DELINCUENTE

Por otro lado, la familia señaló que habría logrado identificar al presunto autor del crimen. Según su versión, se trataría de un sujeto de la zona de Proyectos, conocido con el alias de “BamBam”.