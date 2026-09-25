Tren de Hello Kitty recorre la Línea 1 y desata emoción entre sus fanáticos

Desde el 15 de septiembre, un tren completamente decorado con la imagen de la popular gatita japonesa “Hello Kitty” se convirtió en una de las principales atracciones de la Línea 1 del Metro de Lima, sorprendiendo a grandes y pequeños.

Los seis vagones fueron ambientados tanto en el exterior como en el interior con Hello Kitty, Kuromi, My Melody y otros personajes de Sanrio. El diseño incluye frases relacionadas con la amistad y la primavera, además de una gran variedad de colores que convierten el recorrido en una experiencia especial para los pasajeros.

La propuesta busca replicar la experiencia de los trenes temáticos realizados en Japón. Según los organizadores, se trata del único tren de estas características en América Latina.

FANS DE HELLO KITTY SIGUEN EL RECORRIDO DEL TREN

La llegada del tren ha generado entusiasmo entre los seguidores del personaje, muchos de ellos acompañados por sus familiares. Algunos pasajeros llegaron con carteras, pijamas, peluches, tomatodos, fundas para celulares y otros artículos de Hello Kitty, demostrando que la popular figura forma parte de sus recuerdos y de su vida cotidiana.

Niñas, jóvenes y adultos compartieron su emoción al encontrar a Hello Kitty dentro de la Línea 1. Algunos incluso siguieron el recorrido del tren para poder verlo de cerca, mientras otros aprovecharon el momento para tomarse fotografías y recibir tarjetas conmemorativas de la campaña.

TARJETAS DE EDICIÓN LIMITADA

Las personas que participaron de la experiencia también pudieron acceder a tarjetas de edición limitada de Hello Kitty and Friends, con diseños que incluyen a personajes como Kuromi, My Melody y Pompompurin. Según los organizadores, estas tarjetas serán comercializadas exclusivamente en las boleterías de las 26 estaciones de la Línea 1.