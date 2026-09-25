Asesinan a balazos a policía en retiro frente a su casa en VES

Cerca de las 3 de la mañana, una balacera generó temor en una calle de Villa El Salvador. La cámara de seguridad en la zona registró el sonido de diez balazos, segundos después se observó el cuerpo de un policía en retiro en el suelo frente a su casa.

El estruendo despertó a los vecinos y algunos salieron de sus viviendas: “escuché a unos diez o quince disparos. Eso fue a eso de las 3 a.m. Todos salimos y solo encontramos al chico caído”, dijo un vecino que no quiso identificarse.

LA POLICÍA BUSCA A LOS RESPONSABLES

La víctima fue identificada como Jhoel Zamora. Sus familiares lo trasladaron de emergencia, pero no pudieron salvarlo. Según testimonios de vecinos, la víctima estaba tomando cuando inició la balacera. Por otro lado, algunos residentes aseguraron que dicha zona es tranquila, por lo que les sorprendió ser testigos de un crimen.

La investigación quedó en manos de la policía quienes ya revisan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque, identificar al responsable y determinar qué ocurrió antes del crimen.