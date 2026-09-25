Fenómeno El Niño: Diciembre podría llegar a más de 30 grados los primeros días

El último 22 de setiembre se inició de manera oficial la primavera en el hemisferio sur, pero con la presencia de El Niño Costero se espera que Lima soporte más calor del usual, incluso, para diciembre se prevé que los primeros días marquen valores por encima de los 30 grados.

“El fenómeno El Niño tiene dos impactos: un impacto de calor que altera las temperaturas de la costa. Eso viene ocurriendo desde hace varios meses, de hecho, ya terminó el invierno y no lo hemos tenido en la costa peruana”, explicó Abraham Levy, el “hombre del tiempo”.

Según la proyección, el ascenso de las temperaturas será más notorio durante los próximos meses: “Las temperaturas en Lima van a empezar a subir de manera consistente a lo largo de octubre, noviembre y diciembre. Es probable que en diciembre ya tengamos los primeros días sobre 30 grados”, enfatizó Levy.

Sin embargo, se espera que las temperaturas máximas más elevadas ocurran durante el verano, principalmente en febrero. Al respecto, Abraham Levy señaló que las temperaturas máximas podrían llegar a 34 grados en el litoral de Lima y en las zonas altas de la capital se podría alcanzar de 38 hasta 38 grados, dependiendo de dónde se mida.

LLUVIAS COPIOSAS EN LA COSTA Y ESCASEZ EN LA SIERRA Y SELVA

Por otro lado, el fenómeno El Niño no solo llevará calor intenso a la costa, sino que en el norte se esperan lluvias por encima de lo normal, en tanto en la sierra y la selva las precipitaciones podrían estar por debajo de lo habitual.

Un escenario que obliga a mantener la prevención en las zonas que podrían recibir lluvias intensas. Mientras tanto, en lima, el termómetro ya apunta a un verano que podría llegar con fuerza.