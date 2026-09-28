SJM: padre de familia dispara a presunto delincuente durante intento de robo de su camioneta

ACTUALIZACIÓN

El padre de familia que fue víctima de delincuentes cuando estaba con sus hijos y sobrinos, habló con Buenos Días Perú y reveló que se siente desprotegido por la Policía y la fiscal que lleva este caso. Añadió que cuando le decomisaron el vehículo y que teme que este caso termine en contra suya, pues el delincunte al que dejó malherido le está contrademandando.

NOTA ORIGINAL

Un padre de familia disparó contra un presunto delincuente durante el intento de robo de su camioneta en la puerta de su vivienda ubicada en la Cooperativa Umamarca, en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a RPP Noticias, el hecho que dejó a un asaltante herido de gravedad, ocurrió mientras el hombre se encontraba jugando en los exteriores de su domicilio con sus dos menores hijos y su sobrina.

De acuerdo con la versión del afectado, un sujeto con capucha empujó a su hijo y le apuntó con un arma de fuego para que le entregue la tarjeta por lo que cedió ya que tenía a su bebé en brazos. Sin embargo, al notar la presencia de otros tres sujetos y escuchar un disparo al aire, el padre reaccionó utilizando su arma de fuego contra uno de los delincuentes.

Estado del sospechoso e investigación

El presunto asaltante fue identificado como Diego Alexis Flores Rivera quien resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece con pronóstico reservado. En tanto, el propietario de la camioneta fue conducido a la Comisaría PNP Mateo Pumacahua para rendir su manifestación y esclarecer los detalles legales del caso.

Finalmente, el hombre expresó su temor ante una posible detención a pesar de contar con licencia para portar armas y solicitó apoyo a las autoridades al señalar que el sospechoso contaría con antecedentes. "Este chico ya cayó, si no me equivoco, hace cuatro o cinco meses atrás por lo mismo", manifestó.