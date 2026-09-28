Los Olivos: asesinan y queman a colectivero dentro de su vehículo en la Panamericana Norte

Un colectivero de nacionalidad venezolana falleció calcinado la madrugada de este lunes, luego de que extorsionadores incendiaron el vehículo donde se encontraba en la zona de Primera de Pro, en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.

​De acuerdo con testigos, los atacantes llegaron a bordo de un vehículo oscuro con lunas polarizadas, rompieron la ventana posterior donde la víctima descansaba y le prendieron fuego. El conductor, cuyas labores empezaban aproximadamente a las 5:00 a.m., no logró salir a tiempo del interior de la unidad, que terminó consumida por las llamas en cuestión de segundos.

​El suceso ocurrió a pocos metros de una caseta de seguridad ciudadana que, según indicaron los testigos y vecinos, se encontraba sin personal de vigilancia al momento en que ocurrió este atentado.

​Extorsión y amenazas previas

​Los responsables de este crimen serían la banda criminal "Los Mexicanos", quienes exigían el pago de S/40 semanales a los transportistas de la ruta bajo amenazas de muerte y atentados contra sus unidades vehiculares.

​Tras perpetrar el ataque, los criminales difundieron a través de un chat grupal de colectiveros las imágenes del vehículo incendiado junto con mensajes intimidatorios dirigidos a los dueños de las rutas. Peritos de criminalística y agentes policiales ya se encuentran en la escena recabando indicios y evidencias para las diligencias de ley.