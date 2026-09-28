Mototaxista huye sin pagar y arranca manguera de GLP en grifo de Villa El Salvador

Un conductor de mototaxi huyó de un grifo sin pagar por el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que había abastecido en su unidad. El incidente ocurrió en la avenida El Sol con la avenida Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador.

Cámaras de seguridad del establecimiento captaron el instante en que el chofer llega a la estación de servicios para abastecer su unidad. Sin embargo, al terminar arrancó la manguera del surtidor y puso en riesgo la seguridad de los presentes.

El mototaxista puso en marcha el vehículo y aceleró a toda velocidad para escapar sin realizar el pago. La manguera del surtidor quedó enganchada y fue arrastrada por la unidad menor en movimiento.

​Motivación y conductor identificado

​De acuerdo con los testimonios de los trabajadores del grifo, la maniobra se realizó con el propósito de ahorrar el pago de S/30 por el abastecimiento de combustible para la mototaxi. Este hecho generó temor entre el personal ante la posibilidad de una tragedia debido a la liberación del GLP.

​El establecimiento reporta una alta concurrencia de estos vehículos debido a la cercanía de un paradero de mototaxis en la misma avenida. Cabe resaltar, que las imágenes de videovigilancia permitieron identificar al conductor infractor.