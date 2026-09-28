Pantanos de Villa en alerta roja ante el inminente avance del fenómeno El Niño

Los Pantanos de Villa se encuentran en situación de alerta debido al avance del fenómeno El Niño, el cual prevé escenarios de temperaturas cálidas y precipitaciones por encima de lo habitual entre septiembre de 2026 y enero de 2027, de acuerdo con la última alerta del Enfen.

Esta área natural protegida de categoría internacional Ramsar comprende cinco reservorios de agua subterránea y constituye un ecosistema clave para la biodiversidad de la región. Las consecuencias directas de este evento climático comprenden una mayor evaporación en las lagunas, lo que disminuirá de forma drástica el espejo de agua disponible.

​Según explicó Ericka Peña, guía ecológica de Prolima, esta reducción hídrica limitará el alimento y el espacio para descanso de entre 15 mil y 20 mil aves migratorias procedentes del hemisferio norte, las cuales podrían verse forzadas a migrar hacia otros puntos.

​Afectación en flora, fauna y monitoreo

​Asimismo, el ingreso de agua con mayores niveles de sedimentos y residuos sólidos provenientes de las zonas aledañas afectará directamente a las lagunas y a las especies que habitan en ellas. El humedal alberga un registro de 210 especies de aves, 13 de peces, y cinco de anfibios y reptiles, los cuales enfrentan riesgos por la alta concentración de salinidad en los suelos y la pérdida de sus hábitats naturales.

Los especialistas de Prolima realizan constantes monitoreos técnicos para llevar un registro detallado sobre la variación y disminución de ejemplares en los cuerpos de agua. Estas acciones de seguimiento permiten evaluar el impacto real de las anomalías climáticas sobre la flora y la fauna silvestre del área protegida.