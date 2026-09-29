Disparan trece veces contra combi llena de pasajeros: tres personas quedan heridas

En La Perla, Callao, una combi llena de pasajeros fue atacada a balazos y tres personas resultaron heridas. El ataque ocurrió en la avenida La Paz, cuando la unidad de transporte público de la empresa de transportes ETFOCAM S.A. se detuvo en un paradero para dejar descender a las personas.

VIVIERON MOMENTOS DE TERROR

Según testigos, el criminal estaba esperando en el paradero y cuando varios pasajeros bajaron del vehículo, incluido el cobrador, el sujeto abrió fuego y disparó unas trece veces. En su desesperación, el chofer realizó una maniobra peligrosa y terminó atropellando a uno de sus pasajeros que recientemente había bajado.

El conductor terminó herido de bala y siguió su camino, avanzó unas cinco cuadras con pasajeros hasta llegar a un policlínico policial donde pidió que atiendan sus heridas. Posteriormente, la víctima y uno de sus pasajeros que también recibió un disparo, fueron llevados al hospital Carrión. De igual manera, la persona atropellada también fue atendida y llevado a un centro de salud cercano.

La unidad terminó con siete orificios de bala y no se descarta que el móvil del atentado sea por extorsión. Aún continúan realizando las investigaciones correspondientes en la policía.