¡De milagro! Arma se traba cuando sicario intentó asesinar al dueño de un negocio en el Rímac

En el asentamiento humano Flor de Amancaes, en el Rímac, muy cerca al paradero conocido como “pirata”, hay un negocio de venta de comida rápida que se convirtió en el blanco de un sicario que, finalmente, no logró su objetivo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que este sujeto llegó hasta el negocio e ingresó cuando había tres personas que salieron despavoridas al ver el arma que cargaba el sicario, pero, milagrosamente, se le trabó.

El sujeto percutó el arma varias veces e intentó disparar sin éxito, incluso golpeó el objeto, pero no disparó, por lo que tuvo que salir amenazando a los que estaban dentro que regresaría.

EL PROPIETARIO YA HABÍA RECIBIDO AMENAZAS

El sicario iba vestido de negro, con el rostro cubierto y usando guantes quirúrgicos. Según información preliminar, este negocio ya había sido amenazado el pasado 14 de julio, les dejaron un sobre manila con dinamita y un mensaje.

De acuerdo a lo escrito, los extorsionadores exigían S/15 mil al propietario: “somos del barrio, te tocó ponerte en línea, sabemos de tus negocios (…) espero no me apagues el fono porque te tengo ubicado al igual que a tu familia. Solo te pido 15 mil soles”, se lee en el mensaje de los delincuentes.

Luego que el sicario se retirara amenazando que regresaría, el local fue cerrado por temor a nuevos ataques. Cabe destacar que, se ha hecho la denuncia a la comisaria de Flor de Amancaes que está a solo unas cinco cuadras del negocio, pese a su cercanía los vecinos aseguran que hay poca presencia policial.