VMT: enormes maderas caen sobre niño de 6 años y lo dejan herido

Lamentablemente, en la Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, un bloque con varias maderas cayó sobre un menor de edad de 6 años. Las cámaras de seguridad registraron cuando ocurrió el accidente a la vista del padre del niño.

Las enormes tablas estaban apiladas en la carreta de un camión estacionado que dejaba esta mercadería, pero cuando los menores pasaban por esta zona junto a su padre, algunas de las maderas cayeron sobre el niño dejándolo aplastado.

Aunque el padre de familia también sufrió un golpe con las maderas en la cabeza, más fue su sorpresa al ver a su hijo tirado debajo una gran madera mientras gritaba de dolor. Uno de los trabajadores acudió de inmediato a moverla para liberar al niño.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ahora el menor quedó gravemente herido y se encuentra en el hospital Edgardo Rebagliati, por otro lado, las cámaras también captaron cuando una pequeña que iba por el mismo camino se salvó de milagro.

Lo que ahora buscan las autoridades es determinar si la empresa maderera contaba con las medidas de seguridad para la descarga del cargamento. En tanto, la municipalidad ha clausurado el local tras la ocurrencia de este accidente.