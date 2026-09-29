¡Cobraban hasta S/2000 diarios! Caen presuntos extorsionadores de colectiveros informales

En un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional, se logró desarticular la banda criminal “Los Desterrados del Cono”, facción de la organización “Los Mexicanos”, dedicada presuntamente al cobro de cupos a colectiveros que cubren la ruta Cercado de Lima–Chorrillos.

Los detenidos fueron identificados por el Ministerio del Interior (Mininter) como Raúl Mariscal Correa (37), alias “Teo”; José Sánchez Carmona (23), alias “Josesito”; y Yesika Benítez Sanqui (32), alias “Yesika”, de nacionalidad venezolana.

A través de un comunicado, el Mininter explicó que los sujetos fueron intervenidos cuando presuntamente se encontraban en pleno cobro de cupos a trabajadores del sector transporte. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar su participación en otros hechos delictivos.

COBRO DE CUPOS

Según las investigaciones, esta banda criminal venía extorsionando a más de 50 colectiveros informales que cubren la ruta Cercado de Lima–Chorrillos, mediante el envío de mensajes y videos amenazantes a través de WhatsApp.

Los presuntos extorsionadores cobraban ocho soles diarios por cada salida de automóvil y diez soles por miniván. En caso de incumplimiento, los colectiveros eran obligados a pagar una multa de 70 soles. Estos cobros se realizaban bajo el supuesto concepto de brindarles seguridad a los trabajadores del transporte.

ENCONTRARON PRUEBAS

Por otro lado, en los celulares incautados, los agentes encontraron capturas de transferencias realizadas mediante Yape hacia una cuenta bancaria, las cuales serían parte de las evidencias recopiladas durante la investigación. “Los agentes encontraron en los celulares incautados diversas capturas de transferencias efectuadas mediante Yape hacia una cuenta bancaria, cuyos movimientos evidenciarían una recaudación que podía alcanzar hasta S/ 2000 diarios”, indicó Mininter.