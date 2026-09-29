Peligro por nuevo reto viral: adolescentes desaparecen 48 horas para conseguir likes en redes sociales

Un nuevo y peligroso reto viral denominado "el reto de las 48 horas" ha puesto en alerta a las familias peruanas, luego de que diversos adolescentes decidan desaparecer voluntariamente de sus viviendas y cortar toda comunicación durante dos días.

Esta dinámica, difundida a través de las redes sociales, tiene como objetivo principal conseguir likes y llamar la atención de su entorno, generando profundas situaciones de angustia y desesperación en los padres.

​Durante este periodo de desconexión absoluta, los familiares recorren las calles y publican carteles con fotografías de los menores desaparecidos, sin conocer su paradero ni saber si se encuentran en peligro.

Falta de atención y comunicación

La psicóloga clínica Marvi Bengolea indicó que este fenómeno evidencia una falta de atención y comunicación dentro del núcleo familiar, lo que impulsa a los jóvenes a buscar validación en el entorno digital mediante conductas de riesgo.

​Desapariciones a nivel nacional

​De acuerdo con los datos oficiales reportados por el Ministerio de la Mujer entre enero y mayo de 2026, a nivel nacional se registraron 9,238 denuncias por desaparición en el país. Del total de casos, 2,700 corresponden específicamente a niñas, niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años.

​Estas cifras representan un promedio de 61 denuncias por desaparición cada día, lo que equivale a un caso cada 24 minutos en el territorio nacional. Asimismo, en el segmento específico de adolescentes de 12 a 17 años, se contabiliza una denuncia de desaparición aproximadamente cada hora y media.