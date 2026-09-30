SJL: asesinan a balazos a dos jóvenes cuando compraban un auto

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en plena vía pública frente cuando remolcaban un auto. El hecho ocurrió en un parque ubicado en el asentamiento humano Canto Chico, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad captaron a las víctimas cuando estaban realizando la compra de un vehículo cuando fueron interceptadas por un sujeto desconocido armado que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Ambos jóvenes, que resultaron gravemente heridos, fueron llevados de emergencia hasta el Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Diligencias policiales e hipótesis de familiares

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la zona donde ocurrió el ataque y acordonaron el lugar para recoger las evidencias encontradas y realizar las diligencias correspondientes del caso.

Familiares de uno de los jóvenes señalaron que los atacantes se habrían equivocado con un microcomercializador de droga ya que la víctima tendría las mismas características físicas. Cabe resaltar, que un adulto mayor también resultó herido producto del ataque.