Triple choque deja a un adulto mayor herido en Santa Anita: conductor habría manejado ebrio

​Un automóvil fuera de control impactó contra dos vehículos estacionados en la avenida Túpac Amaru arrollando a un hombre de 67 años que se encontraba en el lugar.

​Un violento triple choque dejó como saldo a un adulto mayor de 67 años grave y con múltiples fracturas. El hecho se registró la noche del último martes 29 de septiembre en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Santa Anita.

El accidente se produjo cuando un vehículo negro se desvió de su trayectoria y chocó violentamente contra otros dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública, impactando contra la víctima que estaba parada entre ambas unidades.

​Testigos señalaron que minutos antes el mismo automóvil fue visto circulando en zigzag por las inmediaciones y el conductor se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Atención de herido y situación del conductor

​Tras el impacto, miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para auxiliar al herido, quien permaneció tendido sobre el pavimento a la espera de asistencia médica, mientras los residentes de la zona reclamaban por la magnitud del accidente.

​El conductor fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú y trasladado a la comisaría del sector para las diligencias de ley. Según la información proporcionada por los familiares de la víctima, el chofer intervenido contaría con antecedentes por el delito de robo.