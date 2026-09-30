Buenos Días Perú

30/09/2026

Huaura: dos mujeres mueren aplastadas por sacos de papas y choclos

​El trágico accidente ocurrió cuando la carga se desprendió al interior de un vehículo en los exteriores del mercado La Parada.



Dos mujeres perdieron la vida tras ser aplastadas por sacos de papas y choclos al interior de un camión de carga que se trasladaba desde Santa Anita hasta el mercado La Parada, en la provincia de Huaura.

​Según testigos y las primeras investigaciones, las víctimas identificadas como Sonia Jamanca Canicho y Carmen Atalaya Saavedra se dedicaban a la compra y distribución de estos alimentos y se encontraban en la parte posterior del vehículo.

El movimiento de la unidad provocó que la carga de aproximadamente treinta sacos se desprendiera repentinamente y cayera encima de ellas, ocasionando que fallecieran a causa de los golpes y asfixia.

​Intervención de autoridades y detención del chofer

​Representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para cercar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la morgue. 

El regidor provincial César Atalaya, hermano de una de las afectadas, se apersonó para presenciar las diligencias y cuestionó las acciones iniciales en el sitio del suceso. ​Por su parte, el conductor del vehículo pesado fue intervenido y detenido por las fuerzas del orden, siendo trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.


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