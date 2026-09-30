Huaura: dos mujeres mueren aplastadas por sacos de papas y choclos

Dos mujeres perdieron la vida tras ser aplastadas por sacos de papas y choclos al interior de un camión de carga que se trasladaba desde Santa Anita hasta el mercado La Parada, en la provincia de Huaura.

​Según testigos y las primeras investigaciones, las víctimas identificadas como Sonia Jamanca Canicho y Carmen Atalaya Saavedra se dedicaban a la compra y distribución de estos alimentos y se encontraban en la parte posterior del vehículo.

El movimiento de la unidad provocó que la carga de aproximadamente treinta sacos se desprendiera repentinamente y cayera encima de ellas, ocasionando que fallecieran a causa de los golpes y asfixia.

​Intervención de autoridades y detención del chofer

​Representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para cercar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la morgue.

El regidor provincial César Atalaya, hermano de una de las afectadas, se apersonó para presenciar las diligencias y cuestionó las acciones iniciales en el sitio del suceso. ​Por su parte, el conductor del vehículo pesado fue intervenido y detenido por las fuerzas del orden, siendo trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.