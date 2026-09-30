Intensa llovizna en la Costa Verde: calles mojadas provocan caída de ciclista

Una intensa garúa se registró la mañana de este miércoles 30 de setiembre, sorprendiendo a los ciudadanos en diferentes distritos de Lima, afectando principalmente la Costa Verde, en el distrito de Miraflores.
Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta zona y corroboró que la precipitación dejó las vías completamente mojadas, siendo un riesgo para los deportistas y transeúntes que transitan a diario por el lugar.
Cámaras de Panamericana Televisión captaron el preciso momento que un ciclista que circulaba por la vía perdió el control y sufrió una caída por la superficie mojada. El deportista tuvo que reincorporarse y tomar precauciones ante el pavimento resbaladizo.
Recomendaciones y continuidad de precipitaciones
Ante esta situación, se recomienda tanto a conductores de vehículos como a ciclistas y peatones que realizan actividades al aire libre durante las primeras horas del día a tener mucho cuidado para evitar accidentes.
Cabe resaltar, que este fenómeno está asociado a las condiciones del fenómeno de El Niño, por lo que se prevé que las garúas y precipitaciones ligeras continúen presentándose en los próximos días en la capital.