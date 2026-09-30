Intensa llovizna en la Costa Verde: calles mojadas provocan caída de ciclista

Precipitación sorprendió a los ciudadanos en diversos distritos de la capital. Las autoridades advierten que estas condiciones climáticas continuarán debido al fenómeno El Niño.

Una intensa garúa se registró la mañana de este miércoles 30 de setiembre, sorprendiendo a los ciudadanos en diferentes distritos de Lima, afectando principalmente la Costa Verde, en el distrito de Miraflores.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta zona y corroboró que la precipitación dejó las vías completamente mojadas, siendo un riesgo para los deportistas y transeúntes que transitan a diario por el lugar.

Cámaras de Panamericana Televisión captaron el preciso momento que un ciclista que circulaba por la vía perdió el control y sufrió una caída por la superficie mojada. El deportista tuvo que reincorporarse y tomar precauciones ante el pavimento resbaladizo.

Recomendaciones y continuidad de precipitaciones

​Ante esta situación, se recomienda tanto a conductores de vehículos como a ciclistas y peatones que realizan actividades al aire libre durante las primeras horas del día a tener mucho cuidado para evitar accidentes.

Cabe resaltar, que este fenómeno está asociado a las condiciones del fenómeno de El Niño, por lo que se prevé que las garúas y precipitaciones ligeras continúen presentándose en los próximos días en la capital.