Operativo de desalojo en Carabayllo termina en enfrentamientos y bloqueos

Los vecinos de Torreblanca, en el distrito de Carabayllo, han salido a evitar el ingreso de la policía que realiza un operativo de desalojo. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y pudo observar que los vecinos han bloqueado las calles para que los agentes no puedan ingresar.

Se trata de la intervención de un terreno de diez hectáreas que ha movilizado a cientos de agentes policiales, pues hay entre seis y siete buses que han desplegado hasta tres cordones policiales. Los vecinos responsabilizan a la empresa Total Inmueble como parte involucrada en la medida que dio paso al operativo de desalojo.

CALLES BLOQUEADAS: BARRICADAS CON LLANTAS INCENDIADAS

Las calles lucen con llantas quemadas, piedras, e incluso, los habitantes del lugar estarían lanzando bombas artesanales y bombardas, una de éstas casi impacta contra el equipo periodístico. La policía no permite el ingreso de la prensa ni de los residentes por razones de seguridad. Una mujer dijo llorando que necesita ir a su casa donde está su familia, pero que los oficiales de la policía la detenían.

Los vecinos han denunciado que la empresa Total Inmueble habría contratado a hombres con chalecos para que ayuden con el desalojo de las casas y añadieron que son ellos los que revientan sus puertas.

Otra vecina señaló que los que impulsan el desalojo tienen documentos, que serían fraudulentos, donde indican que son propietarios de las tierras, pero ella aseguró que las tierras pertenecen a la comunidad campesina de Jicamarca, San Antonio: “la policía protege a los delincuentes, nosotros somos personas trabajadoras”, señaló. También dijo que no les permiten ingresar donde están sus familias para ayudarlos.

Un vecino comentó también que las personas que viven en dicha área tienen 14 años viviendo allí, pero que la empresa que impulsa el desalojo solo tiene nueve meses y ahora quieren retirarlos.