¡Golpe al bolsillo! Conozca qué verduras y frutas son las que más han subido de precio

Los precios de los alimentos ya muestran variaciones por los efectos del fenómeno El Niño. En un breve recorrido por el mercado modelo de Carabayllo, un equipo de Buenos Días Perú observó que varios insumos se han incrementado como es el caso de la papa.

De acuerdo a los comerciantes, en el caso de la papa Yungay los precios varían entre 2.00 y 2.50 soles, la papa amarilla entre 4.00 y 5.00 soles, mientras la papa peruana alcanzaría los 4 soles. En cuanto a los precios de la cebolla, una vendedora señaló que el precio se ha incrementado en 0.50 centavos, en tanto, otra comerciante indicó que el incremento cambió de 1.20 hasta 3.00 soles, además, el saco de cebolla sale a 160 soles.

TODAS LAS FRUTAS SE SUBEN DE PRECIOS

En la sección de las verduras, una vendedora comentó que el tomate está a 5 soles el kilo, pero depende de la variedad, comentó y dijo que la caja está entre S/ 90 y S/ 100 la caja. En otro puesto, la cabeza de apio está a 4 soles y el paquete a 20 soles: “apio, poro, zapallo están caros. Las verduras están carísimas, por eso nosotros tenemos que subir los precios para sacar capital”, comentó una comerciante. En cuanto al precio de la zanahoria, está a 2.80 el kilo cuando antes estaba a 1.50.

La fruta también está mostrando un incremento en sus precios, pues una vendedora señaló que todas se han encarecido, por ejemplo, la manzana “caña” está a 11 soles, la mano de plátano está a unos 4.50 soles, la mandarina está a 5 soles el kilo que antes estaba a 3.50 soles.