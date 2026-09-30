Detonan explosivo en puerta de una vivienda en Los Olivos: familia asegura que recibe amenazas

Un nuevo ataque se reportó en el distrito de Los Olivos, en la cuadra 32 de la avenida Universitaria, donde una vivienda terminó dañada tras la detonación de un explosivo en el frontis. Parte del cemento se reventó y quedó una rotura en la base de la puerta de ingreso.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Algunos vecinos señalaron que vieron a dos sujetos acercarse a la puerta y segundos después escucharon la detonación. Según la familia, desde hace dos semanas han recibido amenazas.

“Todo esto es porque una señora invadió mi casa. Yo no tengo ningún negocio ni alquilé nada. Vine y encontré a una señora en mi casa que me dijo que es la propietaria”, explicó uno de los familiares afectados. Añadió que no vivían en la casa, pero que hace dos semanas recuperaron su vivienda tras desalojar a la mujer y desde ese momento ha recibido amenazas diciendo que tenga cuidado porque le van a quitar la vida.

ATENTADO ESTARÍA VINCULADO A DISPUTA POR VIVIENDA

Los extorsionadores también estarían haciendo un “reglaje” de la familia ya que, según su testimonio, estos sujetos le enviaron fotos de sus hijos, e incluso le han tomado foto a su DNI. Para la familia afectada, este atentado está vinculado al litigio por el predio, pues desde que desalojaron a la mujer que se había quedado en su casa empezaron a llegarles las amenazas.

Las autoridades ya están solicitando las cámaras de seguridad de los inmuebles aledaños para determinar quiénes son los responsables de este acto criminal.