Menor presencia de fitoplancton y altas temperaturas cambian color del mar

En los últimos días, las aguas del mar en Lima y diversos puntos del litoral han experimentado un inusual cambio de coloración, pasando del azul oscuro a un tono turquesa claro y transparente. Este fenómeno, que afecta las condiciones visuales y térmicas de la superficie marina, se registra en el contexto del fenómeno El Niño.

​El capitán Marco Bartens, vocero de hidrografía, explicó que las aguas frías generan un afloramiento en la zona que, al disminuir los nutrientes y el fitoplancton debido al aumento de la temperatura superficial, produce una mayor transparencia al interactuar con la luz solar.

Rosario Julca, subdirectora de vigilancia meteorológica del Senamhi, detalló que el Pacífico central y cercano al litoral presenta anomalías térmicas cálidas de entre 7 y 8 grados Celsius por encima de lo normal, mientras que en la costa central los valores oscilan entre 4 y 6 grados Celsius de anomalía.

​Impacto en temperatura y especies marinas

​Esta alteración térmica ha elevado las temperaturas habituales en la costa, registrando hasta 21 grados Celsius en zonas donde lo normal solía ser 15 grados, y alcanzando picos de 28 grados en Lima, lo que genera mayor sensación de calor y modificaciones en la humedad. Asimismo, los bañistas y surfistas han notado el incremento térmico del agua, debiendo cambiar su indumentaria habitual por prendas más ligeras como shorts en lugar de trajes de neopreno completos.

​Adicionalmente, este aumento en la temperatura y la menor presencia de fitoplancton han provocado la escasez temporal de algunas especies de peces y la migración de aves marinas en zonas del litoral. Las entidades mantienen un monitoreo constante de estas variaciones oceánicas y atmosféricas que alteran el ecosistema marino.