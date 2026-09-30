SJL: taxista pierde el control de su vehículo y arrolla a un vigilante

En la cuadra 2 del jirón Chinchaysuyo en el distrito de San Juan de Lurigancho, un taxi terminó perdiendo el control, invadió la vereda e impactó contra una persona después que, al parecer, el conductor se quedó dormido.

La víctima trabajaba como personal de seguridad de un local nocturno y, antes que ocurriera el accidente, conversaba con una persona en la calle, cuando el taxista se despistó e impactó contra él, luego chocó contra un poste de alumbrado público. En tanto, el amigo con el que estaba conversando logró esquivar el vehículo que también podría haberlo golpeado.

VÍCTIMA QUEDA MALHERIDA

En este momento, el agente de seguridad se encuentra muy malherido en el hospital, según se observa en las cámaras de seguridad, el vehículo lo embistió directamente hasta hacerlo volar y luego cayó tumbado en la vereda.

Por otro lado, esta zona es muy concurrida pues hay varios negocios en los alrededores, por lo que si el evento habría ocurrido de día o si el taxi continuaba su ruta podría haber ocasionado más accidentes.