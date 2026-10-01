Auto se empotra contra muro de acceso al bypass de Villa María del Triunfo

Un terrible accidente ocurrió en el distrito de Villa María del Triunfo, en el bypass de Nueva Esperanza. Un vehículo se empotró violentamente contra el muro de acceso de la estructura vial durante la madrugada.

Al interior del vehículo había, aproximadamente, unos cinco jóvenes, según los primeros informes. El conductor se encuentra en el patrullero policial donde se busca descartar si la causa del accidente fue la pista mojada por la llovizna o si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

BYPASS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO VUELVE A INUNDARSE

Hasta el lugar llegaron bomberos y efectivos policiales para atender el accidente, además, se ha bloqueado la zona porque nuevamente el bypass de Nueva Esperanza ha vuelto a inundarse producto de la llovizna en la madrugada.

El auto se encuentra destruido en la parte delantera, en el lado del conductor, pero se tiene conocimiento que los ocupantes no salieron heridos de gravedad. Cabe destacar que este bypass se encuentra cerrado temporalmente hasta que las cisternas terminen de retirar el agua empozada.