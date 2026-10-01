Letrero municipal colapsa en la Costa Verde: estructura estaba severamente oxidada

ACTUALIZACIÓN: SITUACIÓN PREOCUPA A CONDUCTORES

La caída de la estructura ha generado preocupación no solo entre los conductores que transitan por la zona, sino también entre los peatones. Esto debido a que no sería la única infraestructura que presentaría un avanzado estado de deterioro.

Ante esta situación, la ciudadanía pide que se realicen los trabajos de mantenimiento correspondientes y se evalúe el estado de otras estructuras instaladas en la zona, con el objetivo de evitar nuevos colapsos y posibles accidentes.

NOTA ANTERIOR

Una estructura metálica se desplomó a la altura de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, en la Costa Verde, luego de que un enorme letrero instalado por la municipalidad para dar la bienvenida al distrito cayera en plena vía.

El pesado cartel terminó sobre la calzada con dirección al Callao. Afortunadamente, no se reportaron daños de consideración ni personas afectadas por el incidente.

ORIGEN DE LA CAÍDA

La estructura presentaba un severo estado de oxidación, lo que habría sido una de las principales causas de su caída. En la parte de la base, el deterioro habría afectado considerablemente la estructura metálica, debilitando su resistencia.

Asimismo, el escaso mantenimiento de esta infraestructura, expuesta constantemente a la brisa marina y la salinidad, habría incrementado el nivel de deterioro y generado un riesgo para los cientos de conductores que transitan diariamente por esta vía de la Costa Verde.