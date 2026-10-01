Callao: sicarios disparan a quemarropa contra un joven en una losa deportiva

Un nuevo crimen enluta al Callao. Peritos de criminalística hallaron unos seis casquillos de bala en la avenida Estibadores, luego que un ciudadano ecuatoriano perdiera la vida en una balacera cuando estaba cerca de una losa deportiva.

Los agentes de seguridad y los peritos de criminalística cerraron la calle para recoger evidencia una cuadra más allá del lugar donde se encontraron lso casquillos de bala, a la altura de la losa deportiva.

Según información preliminar, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y, en un primer momento, realizaron disparos al aire, luego al ver al ciudadano de 27 años que estaba dentro de la losa deportiva dispararon directamente contra él.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo a testigos, tras cometer el crimen, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. La Policía continúa investigando el caso y se busca cuál fue el móvil que desencadenó en este crimen, pero se sabe que ya están tomando la manifestación de los familiares de la víctima.