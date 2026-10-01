¡Atención conductores! Bypass de Villa María del Triunfo vuelve a inundarse y permanece cerrado

Nuevamente el bypass de Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, quedó inundado por la persistente llovizna en Villa María del Triunfo.

Personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) se ha acercado con cuatro cisternas desde la madrugada para retirar el agua empozada.

ACCIDENTE VEHÍCULAR ESTA MADRUGADA

Cabe destacar que esta vía se encuentra cerrada temporalmente en sus dos tramos, sin embargo, más temprano, un vehículo donde iban unos jovencitos se empotró en uno de los muros de acceso a esta estructura vial, debido a que no observaron a tiempo las señalizaciones de cierre.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo más demorarán las autoridades para terminar los trabajos y que esta vía se reabra. En tanto, los conductores deben tomar sus precauciones para evitar que este cierre genere más tráfico.