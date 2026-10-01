Le piden que se retire de la contienda electoral: Felipe Castillo denuncia amenazas de “Los Chukys de Los Olivos”

Según la denuncia, los mensajes intimidatorios le exigirían retirar su candidatura bajo amenazas contra él y personas de su entorno.

Tras el ataque perpetrado contra el vehículo del candidato a la alcaldía de Los Olivos por el partido Podemos Perú, Felipe Castillo, el candidato presentó la denuncia correspondiente debido a las constantes amenazas que viene recibiendo.

Según denunció, los mensajes intimidatorios le exigen que se retire de la contienda electoral, bajo la advertencia de que, de lo contrario, su integridad y la de las personas de su entorno estarían en peligro.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos extorsionadores se identificarían como integrantes de la banda criminal “Los Chukys de Los Olivos” y exigirían al candidato que les permita continuar realizando actividades ilegales en el mercado de Pro.

PIDEN QUE SE RETIRE DE LA CONTIENDA ELECTORAL

Uno de los principales motivos de estas amenazas sería su candidatura al sillón municipal del distrito. Según la denuncia, estas organizaciones le exigirían que se retire de la contienda electoral, situación que ha generado preocupación ante el riesgo que representaría para su integridad y la de las personas de su entorno.

Asimismo, el candidato indicó que ha sido constantemente blanco de amenazas, pero que decidió guardar silencio para evitar que esta situación fuera interpretada como una muestra de debilidad durante su campaña electoral. “Estas son las que me han amenazado siempre, no lo decía porque podría mostrar como una acción de debilidad”, indicó.

AMENAZAS POR ESPACIOS PÚBLICOS

Por otro lado, los mensajes extorsivos no solo contendrían amenazas contra la vida del candidato, sino también contra la integridad de los fiscalizadores municipales, debido a los operativos de recuperación de espacios públicos que estas personas pretenderían utilizar para realizar actividades ilegales.