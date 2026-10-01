Reportan enorme aniego frente a colegio de Villa María del Triunfo

En la calle 26 de Noviembre, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, se registra gran cantidad de agua empozada frente al centro educativo República del Ecuador, lo que dificulta el acceso de los estudiantes a la institución.

Se trata de una problemática que es recurrente en esta parte del distrito, luego que las intensas lloviznas terminan generando que el agua se deslice desde las partes altas y discurran por las calles que cruzan 26 de Noviembre hasta dejarla empozada, a esto se suma que el desagüe queda tapado provocando que el aniego sea mayor.

Esta situación genera un gran problema a los peatones, que son principalmente estudiantes, personal educativo y los mismos padres de familia que llegan desde tempranas horas para dejar a los niños. Los vehículos que transitan esta vía dificultan más el acceso, provocando accidentes y perjudicando a los transeúntes.

ANIEGOS OCURREN CONTINUAMENTE

Otra situación que preocupa es que en esta vía hay tres centros educativos continuos: República del Ecuador, Eloy Gaspar Ureta y el colegio estatal N° 6032 Almirante Miguel Grau, por lo que este escenario se repite en cada uno de estas instituciones.

Los padres de familia se encuentran preocupados por los aniegos que no son nuevos, sino que se repiten cada vez que hay lluvias en la zona sur. “Ese desagüe se atora continuamente. Hasta los escolares se caen en el agua y terminan mojaditos”, comentó una comerciante.