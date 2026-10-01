Para unir Metropolitano y Línea 1 del Metro: Desde HOY inicia marcha blanca en la Vía Expresa Grau

Hoy se pone a prueba una de las principales vías para el transporte en la capital, desde las 10 de la mañana inicia la marcha blanca de la nueva Vía Expresa Grau que conecta con el Metropolitano y con la Línea 1 del Metro de Lima.

Los buses del Metropolitano circularán con pasajeros por este nuevo corredor desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La prueba se extenderá hasta el próximo 6 de octubre.

PASAJE NO SERÁ GRATUITO

En esta primera etapa se han habilitado cuatro estaciones: Central, Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, que suman 2.8 kilómetros, aproximadamente, de corredor agregado que busca facilitar el traslado entre el Centro de Lima y Grau y permite la conexión con el Metro de Lima.

Según información de la Municipalidad, durante la marcha blanca circularan dos buses por día en ambos sentidos. El pasaje no será gratuito, sino que se mantendrá la tarifa de S/3.20 para el servicio troncal y S/3.50 para el servicio integrado.

Esta etapa servirá para medir los tiempos de viaje, la demanda de pasajeros, la frecuencia de buses de esta infraestructura. Por otro lado, la puesta en funcionamiento de este corredor no perjudicará el tránsito de otras rutas de transporte público convencional que circulan en este eje.