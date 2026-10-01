Fenómeno "El Niño" eleva la canasta básica: papa, palta, cebolla y tomate son los más caros

Productos como la papa, el tomate, la cebolla y la zanahoria han registrado alzas, y a ellos se suman varias frutas y verduras, se trata de una situación que era de esperarse por la llegada del fenómeno El Niño.

Los clientes señalan que deben incrementar su presupuesto para las compras de los alimentos, pues los principales tubérculos, verduras y frutas han subido de precio.

¿QUÉ PRODUCTOS HAN SUBIDO MÁS SUS PRECIOS?

Un equipo periodístico de Panamericana Televisión acudió a diversos mercados y realizó una búsqueda de precios. Aquí hay un resumen de los principales productos y cuáles son sus precios actuales:

Verduras

• Papa amarilla: s/ 5.00 el kilo

• Papa peruana: s/ 4.00 el kilo

• Tomate: s/ 6.00 el kilo

• Cebolla: hasta s/ 3.00 el kilo

• Zanahoria: s/ 2.80 el kilo



Frutas

• Mandarina: s/ 6.00 el kilo

• Manzana: s/6.00 y s/ 11.00 el kilo

En verduras, la papa amarilla está a 5 soles el kilo, la peruana a S/4, el tomate a 6 soles el kilo, la cebolla y la zanahoria tienen un aumento de 2 soles en sus precios. Mientras que, en frutas, la mandarina por temporada llega a 6 soles el kilo, y la manzana varía según el tipo: entre 6 y 11 soles el kilo.

Pese a que el fenómeno El Niño es el causante principal de esta alza generalizada, muchos clientes no aceptan que se incremente “de la noche a la mañana” los precios, comentaron los comerciantes: “A veces se quejan por el precio porque de la noche a la mañana sube, como que no se adaptan a eso".

Entre precios más altos y un presupuesto que no crece, comerciantes intentan mantener sus ventas y los clientes luchan para que el dinero alcance.