Dos menores mueren baleados tras ataque desde un automóvil en Ventanilla

MENORES IDENTIFICADOS

Los menores, un hombre y una mujer, se desplazaban en sentido de norte a sur cuando fueron sorprendidos por los presuntos atacantes, quienes les dispararon a corta distancia. Producto del ataque, ambos cayeron sobre el pavimento. El adolescente quedó debajo de la motocicleta, mientras que la menor terminó a unos metros del lugar donde se produjo el atentado.

El menor, quien conducía el vehículo, presentó heridas de bala en el rostro y el tórax. En tanto, la adolescente recibió impactos en la pierna y el abdomen.

NOTA ANTERIOR

Dos menores de aproximadamente 15 años fueron asesinados a balazos mientras se desplazaban en una motocicleta por la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero Lubricantes, en el distrito de Ventanilla.

Según las primeras informaciones, el ataque habría sido perpetrado por sujetos que se encontraban a bordo de un automóvil de color negro. El vehículo pasó junto a la motocicleta y sus ocupantes efectuaron varios disparos, provocando que los menores cayeran tendidos sobre el pavimento.

ATAQUE DIRECTO A MENORES

Las cámaras de seguridad de la zona registraron que el ataque ocurrió a plena luz del día y que estuvo dirigido directamente contra los menores. Tras efectuar los disparos, los presuntos atacantes huyeron del lugar. Al llegar a la zona, los agentes policiales encontraron diez casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la violencia del ataque.

Además, algunos testigos manifestaron que habría un segundo vehículo involucrado en el hecho. En tanto, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde lamentablemente fallecieron pese a los esfuerzos por salvarles la vida.