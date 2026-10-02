Detonan dinamita frente a bodega en el Callao: dueña no recibía amenazas

En la madrugada, unos delincuentes habrían dejado dos cartuchos de dinamita en la puerta de una bodega ubicada en el jirón Nauta, en el asentamiento humano San Juan Bosco, en el Callao. Según la propietaria del negocio, uno de los cartuchos detonó, pero no dañó su vivienda.

De acuerdo a la mujer, ella atiende todos los días en dicho negocio desde hace más de diez años, pero en la madrugada dos sujetos dejaron dos cartuchos de dinamita, uno detonó, pero afortunadamente no produjo daños a su vivienda que es de material prefabricado. Esta situación ha dejado a la propietaria y a su familia con temor.

NUNCA RECIBIÓ AMENAZAS O EXTORSIONES

La mujer narró que ella sintió olor de humo desde dentro de su casa, y de repente alguien avisó que una moto se estaba quemando, cuando salen vieron la explosión. La dueña aseguró que no ha recibido amenazas extorsivas y desconoce cuál habría sido el motivo de este ataque.

La policía llegó al lugar y cercó la zona, además recogieron la evidencia de uno de los cartuchos que no detonó. Por otro lado, realizaron la toma de declaraciones de los familiares para descubrir cuál habría sido el móvil de ese atentado.