Extorsionadores amenazan a empresa de transporte con la modalidad de “Plata y Plomo”

Los presuntos delincuentes enviarían fotografías de sus víctimas junto a armas y municiones para exigir el pago de cupos bajo amenazas de atentados.

Los ataques extorsivos contra empresas de transporte continúan afectando a miles de transportistas y usuarios a nivel nacional. Según las denuncias, estas organizaciones criminales habrían implementado y puesto en práctica la modalidad conocida como “Plata y Plomo”.

Esta modalidad mantiene atemorizados a cientos de transportistas, quienes salen diariamente a las calles con el temor de no regresar con vida a sus hogares. Esta situación también afecta a las empresas de transporte que operan en los alrededores del Mercado Unicachi de Pro.

Asimismo, los presuntos delincuentes utilizarían fotografías de sus víctimas junto a armas de fuego y municiones para incrementar las amenazas y amedrentar a los transportistas, con el objetivo de obligarlos a realizar el pago de los cupos exigidos.

EMPRESA DE LIMA NORTE EXTORSIONADA

Esta modalidad de extorsión, difundida a través de videos, ha afectado a una empresa de transporte que cubre la ruta entre Comas y San Martín de Porres. Ante las amenazas, la empresa se ha visto obligada a operar con un número reducido de unidades para evitar exponer a sus trabajadores.

Por otro lado, los trabajadores de la empresa continúan atemorizados ante el riesgo de sufrir un atentado, debido a que las amenazas se han mantenido de manera constante. Frente a esta situación, solicitan el apoyo de las autoridades para reforzar la seguridad y evitar nuevos ataques.